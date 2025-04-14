Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у subreddit

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Открытнет заявок9 просмотров

Необхідно опублікувати коментар на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Виконавець повинен мати власний Reddit акаунт, створений не пізніше 2024 року.

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16 часов назад
Саша
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
46 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров