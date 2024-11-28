Отзывы в яндекс картах

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Открыт3 заявки56 просмотров

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Написание отзывовЯндекс Карты
9 часов назад
Людмила
 
38 лет
2 года в сервисе
Была
9 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
2 часа в сервисе
Был
2 часа назад
2 часа назад
Павел
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 часов назад
Валентин
 
17 лет
8 часов в сервисе
Был
7 часов назад
8 часов назад