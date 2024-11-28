Оставить оценку и отзыв в геосервисе

$3
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Открыт5 заявок78 просмотров

Оставить оценку и отзыв в 2х геосервисах:

1. Пройти по ссылке выбрать геосервис (Я.Кар.. и Я.Усл...)

2. Поставить звезды

3. Оставить отзыв (текст нужно будет набрать руками)

Все данные дам (т.к. у сервисов долгая модерация, по этому для отчета скрина хватит).

Написание отзывов
день назад
Эдуард
 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Сергей
 
26 лет
10 часов в сервисе
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Максим
 
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