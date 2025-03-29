Шукається фрилансер для публікації коментаря на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у певній гілці. Виконавець має мати власний Reddit-акаунт, створений не раніше 2024 року. Завдання полягає у написанні та публікації коментаря, що відповідає вимогам subreddit.
Шукаю власників REDDIT аккаунтів! Додати коментар у subreddit
Необхідно опублікувати коментар на Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт у заданій гілці (subreddit). Виконавець повинен мати власний Reddit акаунт, створений не пізніше 2024 року.
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