Опублікувати відгук на App Store

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Открыт8 заявок94 просмотра

Опублікувати готовий текст на App Store. Потрібно мати айфон для виконання.

Написание отзывов
14 часов назад
Анна
 
34 года
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
29 лет
14 часов в сервисе
Был
7 часов назад
8 часов назад
Анна
 
37 лет
год в сервисе
Была
4 часа назад
8 часов назад
Елизавета
 
33 года
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
11 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
2 отзыва
12 часов назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
5 часов назад
6 отзывов
12 часов назад
Руслан
 
21 год
14 часов в сервисе
Был
12 часов назад
13 часов назад
Марина
 
22 года
4 дня в сервисе
Была
10 часов назад
13 часов назад
Владислав
 
19 лет
4 дня в сервисе
Был
4 часа назад
13 часов назад