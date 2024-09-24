Cделать ручную рассылку в Telegram

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт6 заявок69 просмотров

Нужно сделать вручную рассылку в Telegram через веб интерфейс, все доступы предоставлю.

Краткое видео вышлю в ЛС.

2 грн. за отправленное сообщение.

Отправлять нужно каждый день по 30-50 сообщений

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