Ищем авторов для написания отзывов на сервис Kamon. Оплата составляет 70 центов за отзыв. Рассматриваются заявки только от тех, кто знаком с данной платформой. Ваша задача - оставить качественный отзыв, основанный на личном опыте использования сервиса.
Фото для статьи на сайте
Добрый день.
Необходимо для статьи подобрать и правильно разместить тематические фотографии.
Компанії-«перепакувальники»: псевдовиробники підшипників у Європі
Підшипникова продукція — основа сучасного машинобудування. Без неї неможливі автомобільна галузь, авіація, енергетика й промислове обладнання. Провідні позиції у цьому секторі традиційно займає Європа: завдяки високим стандартам виробництва, інноваційним технологіям і стабільній якості.
Водночас на ринку України вже декілька років поширюється невтішна тенденція: збільшується кількість псевдовиробників підшипників. Це компанії-«перепакувальники», які називають себе виробниками, але не мають своїх виробничих потужностей. Вони імпортують продукцію — здебільшого з країн Азії — наносять власне брендоване маркування та продають як європейську.
Наприклад:
Компанія-замовник: країна ЄС
Кінцевий споживач: Україна
Дилер: Україна
Виробник: Китай
Які це має наслідки:
Продукція інших заводів часто не відповідає європейським стандартам якості.
Збільшується ризик аварій: неякісні підшипники можуть спричинити серйозні технічні пошкодження.
Репутаційні ризики.
Компанії, які не є виробниками, часто не несуть відповідальності за дефекти продукції.
Навіть сертифікат EUR.1 не гарантує, що товар виготовлено в ЄС. Чинним підтвердженням країни походження є лише Certificate of Origin, який завжди варто запитувати.
Як убезпечитися від псевдовиробників?
Перевіряйте репутацію виробника підшипників. Зайдіть на сайт, перегляньте адресу виробництва й рейтинг, почитайте відгуки й історію компанії. Уся ця інформація має бути у відкритому доступі в інтернеті.
Запитуйте про сертифікати ISO на виробництво підшипників і сертифікати походження — Certificate of Origin. Вони неодмінно мають бути.
Попросіть показати фото й відео з виробництва. За можливості відвідайте його особисто.
Оцініть масштаби діяльності:
Скільки у виробника працює персоналу.
Які в нього виробничі площі. Ви можете їх оцінити за відкритими джерелами: на сайті компанії або на Google Maps.
Якість має бути в основі обраного бренду
Псевдовиробники підшипників — компанії-«перепакувальники» — це виклик і для споживачів, і для бізнесу. Тож варто вивчати й ретельно обирати підшипниковий бренд, аби гарантовано отримати продукцію високої якості. Ми пропонуємо виробників підшипників NKE-FERSA, ISB, ART. Їхня продукція постачається на ринок України вже тривалий час та відповідає згаданим критеріям якості.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Наполнение сайтов6 заявокЗакрытдень назад
Требуется занести номера телефонов в белые списки антиспам-систем 'Касперский - Who calls' и 'МТС - Кто звонит'. Это нужно для предотвращения отображения номеров как спам. Обратите внимание на правильность занесения информации.Наполнение сайтов3 заявкиОткрытдень назад
Потрібно опублікувати коментар в зазначеній гілці Reddit, що міститиме 6-8 речень про продукт. Виконання можливе лише власниками акаунтів, створених не пізніше 2024 року.Наполнение сайтов1 исполнительОткрыт2 дня назад
Требуется исполнитель для публикации кратких текстов о пользовательском опыте на различных сайтах. Предоставляется структура текста и описание продукта. Ожидается понимание принципов написания нейтрально-позитивных текстов от лица реального пользователя.Наполнение сайтов4 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется написать отзывы на Google Maps и в Tripadvisor. Укажите стоимость за один отзыв. Задача включает создание положительных и информативных отзывов для повышения репутации на платформах.Наполнение сайтов15 заявокОткрыт2 дня назад
- $1
Требуется наполнение сайтов отзывами на Google Картах и еще одной платформе. Оплата составляет 70 центов за отзыв. Один человек должен оставить минимум 3 отзыва. Ищем фрилансеров для выполнения данной задачи.Наполнение сайтов8 заявокЗакрытдень назад
Ищется специалист для добавления объявлений на пром юа. Необходимо заполнить описание по шаблону, добавить ключевые слова, а также использовать предоставленные фото и цены. Договоренность по стоимости будет достигнута.Наполнение сайтов14 заявокОткрыт5 дней назад
Требуется собрать подробную базу данных стримеров и блоггеров СНГ с активной и лояльной аудиторией. Цель проекта - налаживание партнерских отношений в сферах казино, крипты и беттинга. Необходима информация о количестве подписчиков, вовлеченности и тематике контента.Наполнение сайтов2 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется наполнить сайт hh-f.org на платформе Weblium. Необходимо добавить страницы в существующие разделы и создать несколько новых разделов, не превышая два уровня в глубину. Убедитесь, что структура сайта будет удобной и логичной.Наполнение сайтовнет заявокОткрыт8 дней назад