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Компанії-«перепакувальники»: псевдовиробники підшипників у Європі 
 

Підшипникова продукція — основа сучасного машинобудування. Без неї неможливі автомобільна галузь, авіація, енергетика й промислове обладнання. Провідні позиції у цьому секторі традиційно займає Європа: завдяки високим стандартам виробництва, інноваційним технологіям і стабільній якості. 

 

Водночас на ринку України вже декілька років поширюється невтішна тенденція: збільшується кількість псевдовиробників підшипників. Це компанії-«перепакувальники», які називають себе виробниками, але не мають своїх виробничих потужностей. Вони імпортують продукцію — здебільшого з країн Азії — наносять власне брендоване маркування та продають як європейську. 

 
Наприклад:  
Компанія-замовник: країна ЄС 

Кінцевий споживач: Україна 

Дилер: Україна 

Виробник: Китай 

 
Які це має наслідки: 

  • Продукція інших заводів часто не відповідає європейським стандартам якості. 

  • Збільшується ризик аварій: неякісні підшипники можуть спричинити серйозні технічні пошкодження. 

  • Репутаційні ризики.  

  • Компанії, які не є виробниками, часто не несуть відповідальності за дефекти продукції. 

 

Навіть сертифікат EUR.1 не гарантує, що товар виготовлено в ЄС. Чинним підтвердженням країни походження є лише Certificate of Origin, який завжди варто запитувати. 

 

Як убезпечитися від псевдовиробників? 
 

  1. Перевіряйте репутацію виробника підшипників. Зайдіть на сайт, перегляньте адресу виробництва й рейтинг, почитайте відгуки й історію компанії. Уся ця інформація має бути у відкритому доступі в інтернеті.  

  1. Запитуйте про сертифікати ISO на виробництво підшипників і сертифікати походження — Certificate of Origin. Вони неодмінно мають бути. 

  1. Попросіть показати фото й відео з виробництва. За можливості відвідайте його особисто.  

  1. Оцініть масштаби діяльності:  

  • Скільки у виробника працює персоналу. 

  • Які в нього виробничі площі. Ви можете їх оцінити за відкритими джерелами: на сайті компанії або на Google Maps. 

Якість має бути в основі обраного бренду 

Псевдовиробники підшипників — компанії-«перепакувальники» — це виклик і для споживачів, і для бізнесу. Тож варто вивчати й ретельно обирати підшипниковий бренд, аби гарантовано отримати продукцію високої якості. Ми пропонуємо виробників підшипників NKE-FERSA, ISB, ART. Їхня продукція постачається на ринок України вже тривалий час та відповідає згаданим критеріям якості. 

 

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13 часов назад
Петро
13 часов в сервисе
Был
9 часов назад

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