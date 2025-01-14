Добрый день.

Необходимо для статьи подобрать и правильно разместить тематические фотографии.





Компанії-«перепакувальники»: псевдовиробники підшипників у Європі



Підшипникова продукція — основа сучасного машинобудування. Без неї неможливі автомобільна галузь, авіація, енергетика й промислове обладнання. Провідні позиції у цьому секторі традиційно займає Європа: завдяки високим стандартам виробництва, інноваційним технологіям і стабільній якості.

Водночас на ринку України вже декілька років поширюється невтішна тенденція: збільшується кількість псевдовиробників підшипників. Це компанії-«перепакувальники», які називають себе виробниками, але не мають своїх виробничих потужностей. Вони імпортують продукцію — здебільшого з країн Азії — наносять власне брендоване маркування та продають як європейську.



Наприклад:

Компанія-замовник: країна ЄС

Кінцевий споживач: Україна

Дилер: Україна

Виробник: Китай



Які це має наслідки:

Продукція інших заводів часто не відповідає європейським стандартам якості.

Збільшується ризик аварій: неякісні підшипники можуть спричинити серйозні технічні пошкодження.

Репутаційні ризики.

Компанії, які не є виробниками, часто не несуть відповідальності за дефекти продукції.

Навіть сертифікат EUR.1 не гарантує, що товар виготовлено в ЄС. Чинним підтвердженням країни походження є лише Certificate of Origin, який завжди варто запитувати.

Як убезпечитися від псевдовиробників?



Перевіряйте репутацію виробника підшипників. Зайдіть на сайт, перегляньте адресу виробництва й рейтинг, почитайте відгуки й історію компанії. Уся ця інформація має бути у відкритому доступі в інтернеті.

Запитуйте про сертифікати ISO на виробництво підшипників і сертифікати походження — Certificate of Origin. Вони неодмінно мають бути.

Попросіть показати фото й відео з виробництва. За можливості відвідайте його особисто.

Оцініть масштаби діяльності:

Скільки у виробника працює персоналу.

Які в нього виробничі площі. Ви можете їх оцінити за відкритими джерелами: на сайті компанії або на Google Maps.

Якість має бути в основі обраного бренду

Псевдовиробники підшипників — компанії-«перепакувальники» — це виклик і для споживачів, і для бізнесу. Тож варто вивчати й ретельно обирати підшипниковий бренд, аби гарантовано отримати продукцію високої якості. Ми пропонуємо виробників підшипників NKE-FERSA, ISB, ART. Їхня продукція постачається на ринок України вже тривалий час та відповідає згаданим критеріям якості.