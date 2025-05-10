Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата производится после успешной публикации.
Отзывы гугл карты
Нужны отзывы гугл карты(1 локация), и ещё одна платформа. Оплата за отзыв 70 центов. Оставляйте заявки. Условие: 1 человек должен минимум сделать 3 отзыва.
Заявки фрилансеров
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