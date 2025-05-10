Отзывы гугл карты

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Открыт8 заявок59 просмотров

Нужны отзывы гугл карты(1 локация), и ещё одна платформа. Оплата за отзыв 70 центов. Оставляйте заявки. Условие: 1 человек должен минимум сделать 3 отзыва.

2 дня назад
Роман
 
23 года
2 года в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Юля
 
28 лет
2 месяца в сервисе
онлайн
17 минут назад
Вадим
 
23 года
15 часов в сервисе
Был
час назад
час назад
Андрей
 
39 лет
7 часов в сервисе
Был
3 часа назад
6 часов назад
Анна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
16 часов назад
1 отзыв
16 часов назад
Валерія
 
34 года
4 месяца в сервисе
Была
17 часов назад
17 часов назад
Оксана
 
50 лет
2 года в сервисе
Была
3 часа назад
21 час назад
Анна
 
37 лет
год в сервисе
Была
2 часа назад
день назад
Сергей
 
24 года
день в сервисе
Был
день назад
день назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
онлайн
1 отзыв
день назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
8 отзывов
день назад
Тетяна
 
63 года
11 дней в сервисе
Была
6 часов назад
день назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
4 часа назад
день назад
Андрій
 
30 лет
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
2 дня назад
Арсен
 
21 год
2 дня в сервисе
Был
день назад
2 дня назад
Марія
 
35 лет
14 дней в сервисе
Была
4 часа назад
2 дня назад
Оля
 
35 лет
3 дня в сервисе
Была
21 минуту назад
2 дня назад
Анастасія
 
25 лет
10 дней в сервисе
Была
2 часа назад
2 дня назад
Олеся
 
28 лет
9 дней в сервисе
Была
2 часа назад
2 дня назад