annetcarey

Анна Савченко annetcarey

 
22 годаУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Была
12 минут назад
1 отзыв
1 новый

Займаюсь перекладом текстів з російської та англійської мови на українську

Без проблем можу переписати текс з фото в рукописний або електронний вигляд

Маю досвід роботи в фотошопі

Навчаюсь в університеті

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
час назад
$1
10 баллов
3 часа назад
Написати відгук
новый отзыв
Швидко та якісно виконане завдання
Дуже задоволена замовником, все чесно і швидко. Із задоволенням буду брати ще замовлення
Ответный отзыв