Займаюсь перекладом текстів з російської та англійської мови на українську
Без проблем можу переписати текс з фото в рукописний або електронний вигляд
Маю досвід роботи в фотошопі
Навчаюсь в університеті
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$1
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 часа назад
Написати відгук
— новый отзыв
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дуже задоволена замовником, все чесно і швидко. Із задоволенням буду брати ще замовлення