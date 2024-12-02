Разместить много отзывов на Яндекс картах.

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Открыт3 заявки98 просмотров

Добрый день!

Есть организация на Яндекс картах, нужно разместить много положительных отзывов.

Готова оплачивать как по 1-2-3 отзыву, так и массово.

Заранее благодарю за предложения!

Написание отзывовЯндекс Карты
2 дня назад
Виктория
 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
63 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
час назад
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Андрей
 
24 года
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Владимир
 
17 лет
2 дня в сервисе
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8 часов назад
день назад