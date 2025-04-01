Сделать рассылку письма

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Здравствуйте!

Необходимо сделать рассылку письма/предложения по базам. Предоставленная базадолжна быть рабочая.

Задачи:

1) Сформировать базу предприятий для рассылки по РФ. Свою не предоставлю.

2) Дать предложение по e-mail рассылке

3) Доработать текст рассылки под формат рассылки. Сайта, на который ссылалось бы предложения нет.

4) Дать предложение по рассылки в месенджерах WhatsApp, Telegram

5) Рассылку производить со своих серверов.

TelegramWhatsAppРассылка сообщений
8 дней назад
Ринат
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов

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