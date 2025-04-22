Необходимо заполнить и отправить 100 форм

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок124 просмотра

Здравствуйте. Есть гугл форма https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3G5zXhy24n-N5H3cJX_brMt-0maqYb7_oaJIiX53RaH2Xrw/viewform?usp=dialog

Необходимо заполнить и отправить 100 форм таким образом, чтобы была определенная динамика и итоговая статистика.

Цену и сроки предлагайте в сообщениях. Подробности по статистике в личку потенциальному исполнителю.

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13 дней назад
guest_1745946540664
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