Написание отзывов в телеграм-чатах

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт12 заявок200 просмотров

Ищем исполнителя для написания коротких, естественных отзывов в тематических Telegram-чатах. Необходимо создавать позитивные комментарии. Тексты должны быть уникальными, грамотными и выглядеть как настоящие сообщения от участников чата.

Требования

Навыки деловой и неформальной переписки

Умение адаптироваться под стиль чата

Ответственность и соблюдение сроков (самое важное)

Детали будут обсуждены в переписке.

TelegramНаписание отзывов
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