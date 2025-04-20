Рассылка Telegram в ЛС 1000 сообщений

$60
  1. Биржа фриланса
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Открыт19 заявок132 просмотра

Нужно разослать 1000 сообщений в ЛС по списку username с предложением вступить в чат (ссылка на чат).

Лог с программы рассылки обязателен.

Рассылка сообщений
10 дней назад
Дмитрий
 
35 лет
16 лет в сервисе
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5 дней назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Каринч
 
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Давид
 
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