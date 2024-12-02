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Открыт15 заявок116 просмотров

Нужно написать отзывы для Салонов красоты на Яндекс картах.

Написание отзывовЯндекс Карты
11 дней назад
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11 дней в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
47 лет
5 дней в сервисе
Была
12 часов назад
2 дня назад
Галина
 
37 лет
8 дней в сервисе
Была
5 дней назад
8 дней назад
Вячеслав
 
18 лет
10 дней в сервисе
Был
11 часов назад
9 дней назад
Вадим
 
18 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад
Григорій
 
65 лет
22 дня в сервисе
Был
11 часов назад
9 дней назад
Эдуард
 
56 лет
19 дней в сервисе
Был
2 дня назад
9 дней назад
Юлия
 
52 года
16 дней в сервисе
Была
13 часов назад
10 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
Варвара
 
30 лет
11 дней в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Меланія
 
17 лет
11 дней в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Артем
 
22 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
11 дней назад
Мар'яна
 
34 года
17 дней в сервисе
Была
15 часов назад
11 дней назад
Диана
 
19 лет
15 дней в сервисе
Была
9 дней назад
11 дней назад
Аслан
 
20 лет
14 дней в сервисе
Был
9 дней назад
11 дней назад
Андрій
 
23 года
год в сервисе
Был
11 часов назад
11 дней назад