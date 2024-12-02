Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составит 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются, оплата осуществляется после успешной публикации.
Написать отзывы
Нужно написать отзывы для Салонов красоты на Яндекс картах.
Заявки фрилансеров
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