Требуется написать информативный и естественный отзыв о заведении (кафе, ресторане, баре и т. д.) объемом 250–400 слов. Отзыв должен быть структурирован, включать введение, впечатления об атмосфере и интерьере, качество обслуживания, услуг и цен. Должен быть уникальным, без шаблонных фраз и откровенного негатива, с возможностью упоминания конкретных блюд или услуг.