Нужно оформить карточки на Ozon для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт18 заявок150 просмотров

Есть товары 80 штук, нужно оформить карточки, как картинки так и текст. После оформления, нужны будут услуги сопровождения.

Пишите сразу цену за каждую карточку, и сопровождение.

Просьба агентствам не беспокоить.

Сразу пишите расценки (обязательно):

  • оформления 80 карточек

  • сопровождение

OzonСоздание карточек товаров
21 день назад
Владимир
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
26 отзывов

Заявки фрилансеров

Ольга
 
40 лет
11 дней в сервисе
Была
4 дня назад
10 дней назад
Валентина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 часов назад
12 дней назад
Олимджон
 
29 лет
12 дней в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад
Дарья
 
22 года
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад
18 дней назад
Кирилл
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Ясмин
 
18 лет
19 дней в сервисе
Была
18 дней назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
19 дней в сервисе
Был
8 дней назад
19 дней назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
20 дней назад
Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
20 дней назад
Василиса
 
51 год
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
20 дней назад
Владимир
 
32 года
24 дня в сервисе
Был
10 дней назад
21 день назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
21 день назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
57 отзывов
21 день назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
21 день назад
Азиз
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
9 часов назад
21 день назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
21 день назад
Тетяна
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
21 день назад