Написать отзыв на "Авито"

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт17 заявок86 просмотров

Написать отзыв на "Авито", оплата 200р - за один отзыв. Есть несколько аккаунтов, можно написать сразу несколько отзывов.

1. Ищем объявление через поиск авито
2. Переписываемся
3. Оставляем отзыв через сутки

Пишите, рассмотрим всех

АвитоНаписание отзывов
24 дня назад
Инна
5 месяцев в сервисе
Была
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Олимджон
 
29 лет
12 дней в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад
Глеб
 
32 года
13 дней в сервисе
Был
4 дня назад
13 дней назад
Евгений
 
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
13 дней назад
Евгений
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
19 дней в сервисе
Был
8 дней назад
19 дней назад
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
20 дней назад
Ксения
 
32 года
22 дня в сервисе
Была
5 дней назад
22 дня назад
Виктория
 
35 лет
22 дня в сервисе
Была
17 дней назад
22 дня назад
Виктория
 
29 лет
23 дня в сервисе
Была
3 дня назад
23 дня назад
Евгений
 
35 лет
23 дня в сервисе
Был
23 дня назад
23 дня назад
Полина
 
25 лет
23 дня в сервисе
Была
23 дня назад
23 дня назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
23 дня назад
Артем
 
24 года
месяц в сервисе
Был
23 дня назад
23 дня назад
Илья
 
27 лет
24 дня в сервисе
Был
9 дней назад
24 дня назад
Влад
 
29 лет
месяц в сервисе
Был
14 дней назад
24 дня назад
Сергей
 
31 год
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
24 дня назад