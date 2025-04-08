Нужно разместить отзывы на Яндекс картах.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт19 заявок92 просмотра

Нужно опубликовать готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах.

Требования к аккаунту:

  1. ВАЖНО! Русское Имя в аккаунте.

  2. Аккаунт на Яндекс.Картах от 3 уровня.

  3. Возраст аккаунта более 1 года.

  4. Регион аккаунта Москва, или Россия.

  5. Нужно точно следовать инструкции, которая будет выслана.

Оплата только после прохождения модерации и размещения на Яндекс.Картах. Т.е. отзыв публикуется и виден всем.

Оплата 400 рублей. Оплата возможна только по картам РФ. Других вариантов оплаты нет.

Написание отзывовЯндекс Карты
25 дней назад
Снежанна
 
33 года
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Милена
 
17 лет
8 дней в сервисе
Была
5 дней назад
8 дней назад
Евгений
 
23 года
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад
11 дней назад
Олимджон
 
29 лет
12 дней в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад
Евгений
 
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
13 дней назад
Екатерина
 
36 лет
16 дней в сервисе
Была
8 дней назад
16 дней назад
Мария
 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
17 дней назад
18 дней назад
Дина
 
32 года
18 дней в сервисе
Была
18 дней назад
18 дней назад
Евгений
 
20 лет
18 дней в сервисе
Был
17 дней назад
18 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
19 дней назад
Тарас
 
26 лет
23 дня в сервисе
Был
22 дня назад
23 дня назад
Семён
 
28 лет
месяц в сервисе
Был
4 часа назад
23 дня назад
Виктория
 
29 лет
23 дня в сервисе
Была
3 дня назад
23 дня назад
Евгений
 
35 лет
23 дня в сервисе
Был
23 дня назад
23 дня назад
Полина
 
25 лет
23 дня в сервисе
Была
23 дня назад
23 дня назад
Татьяна
 
26 лет
24 дня в сервисе
Была
14 дней назад
23 дня назад
Илья
 
27 лет
24 дня в сервисе
Был
9 дней назад
24 дня назад
Кристина
 
25 лет
25 дней в сервисе
Была
24 дня назад
24 дня назад
Владислав
 
29 лет
24 дня в сервисе
Был
23 дня назад
24 дня назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
25 дней назад