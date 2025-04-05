Необходимо установить Chrome расширение и написать отзыв, используя предоставленный текст. Процесс займет всего пару минут. Ссылка будет выслана позже.
Написать отзыв о ресторане
Нужно написать отзыв на Яндекс картах
Отзыв должен быть красивый и краткий
Нужно рассказать про еду в ресторане и о том как вкусно и классно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Наполнение сайтов19 заявокЗакрытмесяц назад
- $4
Требуется написать и опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Для выполнения заказа необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов будут предоставлены.Наполнение сайтов9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется добавить 1000 позиций недвижимости на сайт. Задача заключается в наполнении каталога контентом, обеспечивая корректное отображение информации о каждом объекте.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт7 часов назад
Необходимо разработать стратегию для перенаправления трафика из TikTok в Telegram чат. Ожидается создание эффективных методов привлечения пользователей и наполнение чата активными участниками. Ищем специалиста, который поможет в реализации данной задачи.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 часов назад
- $2
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані пізніше.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт24 дня назад
Требуется написать короткий отзыв для наполнения сайта. Отзыв должен быть лаконичным и интересным, с креативным подходом к подаче информации. Ожидается оригинальный текст, который привлечет внимание посетителей сайта.Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт6 дней назад
Требуется перезаполнить сайт на Joomla 3.10.12 товарами. Необходимо заменить логотип, контакты, шапку и товары. Удалить или скрыть старые товары и заменить их на новые (5-6 товаров) с предоставленными ссылками на картинки и описания. Также требуется проверить работоспособность модулей и отправки заказа на почту. Доступы в админку имеются.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $2
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт24 дня назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт25 дней назад
- $20
Требуется написание небольших отзывов объемом до 150 символов для наполнения сайтов. Ожидается создание кратких и интересных текстов. Тематика уточняется в чате.Наполнение сайтовнет заявокЗакрытмесяц назад