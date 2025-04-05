Написать отзыв о ресторане

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Закрыт10 заявок111 просмотров

Нужно написать отзыв на Яндекс картах

Отзыв должен быть красивый и краткий

Нужно рассказать про еду в ресторане и о том как вкусно и классно

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месяц назад
guest_1742246786869
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Заявки фрилансеров

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