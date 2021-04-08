Тексты высшего качества от чистого сердца
Может быть, я ошибаюсь, — говорил он, — но я останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца.
Л. Толстой
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Рад был сотрудничать. Сделала свою работу на отлично, как и указано в ТЗ. + Плюшки за бесплатные правки , но и они не понадобились. Спасибо, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, правильно аргументировал задание. Было приятно сотрудничать!
$15
10 баллов
4 года назад
Все сделано в срок и точно по заказу клиента!!!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$3
10 баллов
4 года назад
Работа проделана на отлично, всем рекомендую обращаться к Наталье
Ответный отзыв
Ответственный и порядочный заказчик, всегда дает четкое ТЗ и оперативно отвечает на поставленные вопросы. Оплата своевременно и без проблем. Продолжаем сотрудничать!
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от $6от 3 дней
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