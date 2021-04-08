VipText

Наталья VipText

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
день назад
Тексты высшего качества от чистого сердца

Может быть, я ошибаюсь, — говорил он, — но я останавливал себя всегда, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца.

Л. Толстой

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Отзывы заказчиков

WebVladimir
Владимир 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Скорректировать текст на сайте
Рад был сотрудничать. Сделала свою работу на отлично, как и указано в ТЗ. + Плюшки за бесплатные правки , но и они не понадобились. Спасибо, рекомендую!
Приятный заказчик, правильно аргументировал задание. Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
gladius2
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Написание текста для лендинга
Все сделано в срок и точно по заказу клиента!!!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
guest_16147729897554
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Составить уникальный текст для лендинга
Работа проделана на отлично, всем рекомендую обращаться к Наталье
Ответственный и порядочный заказчик, всегда дает четкое ТЗ и оперативно отвечает на поставленные вопросы. Оплата своевременно и без проблем. Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
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