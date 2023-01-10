Моя главная изюминка - сделать максимально качественно и в срок!
Доброго времени суток 珞 Я новичок во фрилансе, решил работать на себя, покинув офис веб-студии. Стремлюсь к большим целям и постоянном усовершенствовании своих навыков
Сотрудничав со мной вы получите:
- Качественно разработанную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Это существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна для планшетов и мобильных устройств.
- Не будет постоянных вопросов по ТЗ, я ценю Ваше время. Отдаю работу в срок!
- Понимание. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал), готов работать с ЮР лицами - имею статус самозанятого.
Как связаться со мной:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: clainmara
готов приступить сразу
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
предлагаю свои варианты улучшения верстки
всегда на связи
скорость загрузки сайта максимальная
Род занятий:
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Отзывчивая верстка
- Анимация сайта
- Обслуживание, пополнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Vue.js, SASS, Less, Flexbox, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix и так далее.
Портфолио:
- http://www.weblancer.net/users/webvladimir/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: clainmara
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