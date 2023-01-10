Качественная верстка сайтов с любовью 😊 CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, Vue.js, БЭМ, less, Scss.

Моя главная изюминка - сделать максимально качественно и в срок!

Доброго времени суток 珞 Я новичок во фрилансе, решил работать на себя, покинув офис веб-студии. Стремлюсь к большим целям и постоянном усовершенствовании своих навыков

Сотрудничав со мной вы получите:

Качественно разработанную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Это существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна для планшетов и мобильных устройств.

разработанную адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Это существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна для планшетов и мобильных устройств. Не будет постоянных вопросов по ТЗ, я ценю Ваше время. Отдаю работу в срок!

постоянных вопросов по ТЗ, я ценю Ваше время. Отдаю работу в срок! Понимание. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Мне важно чтобы клиент остался доволен!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал), готов работать с ЮР лицами - имею статус самозанятого.

Как связаться со мной:

Ответственность:

готов приступить сразу

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

предлагаю свои варианты улучшения верстки

всегда на связи

скорость загрузки сайта максимальная

Род занятий:

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Отзывчивая верстка

- Анимация сайта

- Обслуживание, пополнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Vue.js, SASS, Less, Flexbox, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix и так далее.

Портфолио:

- http://www.weblancer.net/users/webvladimir/portfolio/

Связь: