Продающие сайты под ключ + Реклама в Я. Директ + Продвижение (Вместе дешевле)

✅Верстальщик + ✅Дизайнер + ✅Маркетолог + ✅Директолог

Моя цель – успех вашего бизнеса в сети!

Работая со мной, вы экономите:

Деньги. Грамотно настроенные рекламные кампании быстрее принесут прибыль и сократят ваши расходы

на развитие. Сайт (Верстка/Дизайн/Маркетинг) + реклама + продвижение – всем этим занимаюсь я один, а вы не тратитесь на целый штат специалистов.

Время. Вам не нужно искать несколько отдельных исполнителей по вёрстке сайта, настройке рекламных

кампаний и дальнейшему продвижению ресурса. Всем этим занимаюсь и отчитываюсь перед вами только я.

Нервы. Все ваши корректировки, пожелания и новые идеи уже включены в стоимость работ. Если по результату

работы вы решили переделать что-то еще, мы внесем изменения без дополнительных затрат.

Гарантия на работу:

Я непросто делаю сайт, оставляя его судьбу на волю случая, я всегда работаю на результат - до тех пор, пока ваш

бизнес в сети не начинает стабильно приносить вам прибыль. А после тружусь над его развитием и дальнейшим продвижением, увеличивая для вас его доходность. Готов работать как самозанятый по договору.

Для меня важно, чтобы вы остались довольны результатом.

Связь:

- Работаю на результат;

- Довожу дело до успешного завершения;

- Работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ ;

- На связи 24/7.

Оплата:

- На карту Visa или MasterCard;

- По счету от самозанятого;

- Любым удобным для вас способом.

Мои услуги:

Более 5 лет разрабатываю продающие сайты под ключ. Могу выступать как Самозанятый и работать официально по договору с Юр. лицами, с оплатой по счету и на удобных для вас условиях.

Все сайты содержат:

- Авторский уникальный (без шаблонов) дизайн;

- Продающие тексты и торговые предложения;

- Формы захвата и лидогенерации;

- Психологические крючки;

- Автоворонки продаж;

- Квизы заявок.

Настраиваю контекстную рекламу и занимаюсь продвижением сайтов в Яндекс Директ.

Качественно подготавливаю семантику по целевой аудитории для Поиска и РСЯ.

Провожу аналитику кампаний и развиваю направление.

В рекламные кампании входит:

- Составление семантического ядра;

- Парсинг и чистка семантики;

- Подготовка объявлений;

- Выгрузка в Директ;

- Креативы РСЯ;

- Аналитика.

Обучаю отдел продаж заказчика:

- Ведению переговоров с клиентами;

- Алгоритмам и скриптам продаж;

- Закрытию клиента на сделку.

Пусть вас не смущает отсутствие отзывов у моего аккаунта, я недавно решил перейти на удаленную работу и еще не успел обрасти историей на данном сервисе. Зато, благодаря этому, я не завышаю стоимость своих услуг и готов трудиться больше на репутацию, нежели ради заработка.

Я работаю на результат - стабильная и уверенная прибыль вашего бизнеса в сети.