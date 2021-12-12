✅Верстальщик + ✅Дизайнер + ✅Маркетолог + ✅Директолог
Моя цель – успех вашего бизнеса в сети!
Работая со мной, вы экономите:
- Деньги. Грамотно настроенные рекламные кампании быстрее принесут прибыль и сократят ваши расходы
- Время. Вам не нужно искать несколько отдельных исполнителей по вёрстке сайта, настройке рекламных
- Нервы. Все ваши корректировки, пожелания и новые идеи уже включены в стоимость работ. Если по результату
Гарантия на работу:
Я непросто делаю сайт, оставляя его судьбу на волю случая, я всегда работаю на результат - до тех пор, пока ваш
бизнес в сети не начинает стабильно приносить вам прибыль. А после тружусь над его развитием и дальнейшим продвижением, увеличивая для вас его доходность. Готов работать как самозанятый по договору.
Для меня важно, чтобы вы остались довольны результатом.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Bonis2525
- Ватсап: +79156315215
- Работаю на результат;
- Довожу дело до успешного завершения;
- Работаю БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ;
- На связи 24/7.
Оплата:
- На карту Visa или MasterCard;
- По счету от самозанятого;
- Любым удобным для вас способом.
Мои услуги:
Более 5 лет разрабатываю продающие сайты под ключ. Могу выступать как Самозанятый и работать официально по договору с Юр. лицами, с оплатой по счету и на удобных для вас условиях.
Все сайты содержат:
- Авторский уникальный (без шаблонов) дизайн;
- Продающие тексты и торговые предложения;
- Формы захвата и лидогенерации;
- Психологические крючки;
- Автоворонки продаж;
- Квизы заявок.
Настраиваю контекстную рекламу и занимаюсь продвижением сайтов в Яндекс Директ.
Качественно подготавливаю семантику по целевой аудитории для Поиска и РСЯ.
Провожу аналитику кампаний и развиваю направление.
В рекламные кампании входит:
- Составление семантического ядра;
- Парсинг и чистка семантики;
- Подготовка объявлений;
- Выгрузка в Директ;
- Креативы РСЯ;
- Аналитика.
Обучаю отдел продаж заказчика:
- Ведению переговоров с клиентами;
- Алгоритмам и скриптам продаж;
- Закрытию клиента на сделку.
Пусть вас не смущает отсутствие отзывов у моего аккаунта, я недавно решил перейти на удаленную работу и еще не успел обрасти историей на данном сервисе. Зато, благодаря этому, я не завышаю стоимость своих услуг и готов трудиться больше на репутацию, нежели ради заработка.
Я работаю на результат - стабильная и уверенная прибыль вашего бизнеса в сети.
Портфолио
- Автосервис KIA и HYUNDAI54 просмотра
- Печи барбекю50 просмотров
- Пластиковые погреба42 просмотра
- Мобильные бани34 просмотра
- Распил ЛДСП147 просмотров
- Пошив штор29 просмотров
- Счетчики воды39 просмотров
- Защитные маски12 просмотров
- Доставка воды20 просмотров
- Бани из кругляка23 просмотра
- Школа Ателье20 просмотров
- Р.К. - «Поверка счетчиков воды»35 просмотров