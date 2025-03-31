Требуется перезаполнить сайт на Joomla 3.10.12 товарами. Необходимо заменить логотип, контакты, шапку и товары. Удалить или скрыть старые товары и заменить их на новые (5-6 товаров) с предоставленными ссылками на картинки и описания. Также требуется проверить работоспособность модулей и отправки заказа на почту. Доступы в админку имеются.
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