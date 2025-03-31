Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

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Закрыт42 заявки1019 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
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8 часов назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
23 года
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месяц назад
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Ульяна
 
19 лет
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месяц назад
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Даниил
 
19 лет
год в сервисе
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месяц назад
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Ирина
 
19 лет
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Владимир
 
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Орися
 
19 лет
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Мартин
 
17 лет
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Дмитро
 
22 года
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1 отзыв
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Лина
 
22 года
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11 часов назад
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Виктория
 
29 лет
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Олексій
 
34 года
месяц в сервисе
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Аделина
 
22 года
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Алексей
 
26 лет
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Даниил
 
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Егор
 
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Ильнур
 
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Дмитрий
 
15 лет
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Володимир
 
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Кирилл
 
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43 года
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Рин
 
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15 часов назад
9 отзывов
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Арсений
 
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