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$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок117 просмотров

Необходимо составить краткий отзыв, детали и дополнительные требования уточним в переписке.

Написание отзывов
месяц назад
Arttiproroo
Артём 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
месяц назад
Артем
 
21 год
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Алексей
 
19 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Артем
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
Христина
 
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад