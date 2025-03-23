Ищутся 5 ответственных помощников для заполнения регистрационных форм для иностранцев в Варшаве. Работа проходит каждый понедельник с 8:00 до 10:00. Оплата составляет 500 грн за каждую корректно заполненную заявку. Требуется получать данные от заявителей и заполнять формы в установленные сроки.