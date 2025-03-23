Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$6
  1. Биржа фриланса
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Закрыт18 заявок100 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 300 Р за отзыв на Яндекс Картах и 250 Р за отзыв на Авито. Тексты отзывов предоставляются.

Оплата производится после успешной публикации.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
guest_1742246786869
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Заявки фрилансеров

Егор
 
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25 дней назад
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Владимир
 
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Валерия
 
24 года
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Диана
 
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Антон
 
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Ева
 
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Артем
 
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Руслан
 
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Алексей
 
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