Необходимо оставить 30-50 положительных отзывов на Google Maps для трех объектов. Отзывы должны быть написаны с разных профилей и размещены органически в течение месяца. Подробности можно обсудить в переписке.
Наполнение таблиц данными.
Требуется студент или студентка для наполнение таблиц данными, требуется собрать информацию из источиков которые я предоставлю, и заполнить таблицу.
Заявки фрилансеров
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