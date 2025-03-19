Наполнение таблиц данными.

$100
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Закрыт20 заявок155 просмотров

Требуется студент или студентка для наполнение таблиц данными, требуется собрать информацию из источиков которые я предоставлю, и заполнить таблицу.

Заполнение таблицСбор данных
месяц назад
G-Hub
Марк 
39 лет
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