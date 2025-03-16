Заполнить карточки товара

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок127 просмотров

Здравствуйте.

Нужно заполнить карточки товара на сайте. Изображения определенного размера , метатеги, описания, заполнить тех характеристики. Тексты писать не нужно. Главное - осмысленный подход.

Сначала около 40-50 карточек, далее по результатам.

Наш сайт http://1001motor.ru/catalog/yamaha-4-takta/yamaha-f9.9-jmh-s.html#tab-description

Админка Evolution CMS

подробное ТЗ могу прислать отдельным файлом.

Добавление товаровНаполнение сайтов
2 месяца назад
Stanivano
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Данил
 
22 года
20 дней в сервисе
Был
9 дней назад
19 дней назад
Владимир
 
37 лет
месяц в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
Анастасия
 
33 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
Акбота
 
21 год
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Максим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
2 месяца назад
Ольга
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
день назад
6 отзывов
2 месяца назад
Ильян
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Алексей
 
46 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
9 часов назад
57 отзывов
2 месяца назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Юлия
 
38 лет
2 месяца в сервисе
Была
9 дней назад
2 месяца назад
Виктория
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Альона
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад