Здравствуйте.

Нужно заполнить карточки товара на сайте. Изображения определенного размера , метатеги, описания, заполнить тех характеристики. Тексты писать не нужно. Главное - осмысленный подход.

Сначала около 40-50 карточек, далее по результатам.

Наш сайт http://1001motor.ru/catalog/yamaha-4-takta/yamaha-f9.9-jmh-s.html#tab-description

Админка Evolution CMS

подробное ТЗ могу прислать отдельным файлом.