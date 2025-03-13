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Закрыт14 заявок118 просмотров

Необходимо составить краткий отзыв, детали и дополнительные требования уточним в переписке.

Написание отзывов
2 месяца назад
ptro_doovG
Петр 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Анжелика
 
31 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Виктория
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Мария
 
32 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Ержан
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Константин
 
30 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Олександр
 
36 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Марк
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Эьзоза
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Егор
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Влад
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Данияр
 
35 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Артем
 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Анна
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад