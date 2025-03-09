Написание отзыва

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок126 просмотров

Требуется написать краткий и понятный отзыв объемом до 100 символов. Все детали будут уточнены в чате. Ожидается лаконичное и четкое выражение мысли.

Написание отзывов
2 месяца назад
guest_1741170723007
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
29 лет
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2 месяца назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
4 года в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
19 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Денис
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
21 год
2 месяца в сервисе
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17 дней назад
2 месяца назад
Каріна
 
25 лет
3 года в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Бек
 
18 лет
2 месяца в сервисе
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16 дней назад
2 месяца назад
Сергей
 
15 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
2 месяца назад
Надежда
 
32 года
10 лет в сервисе
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2 месяца назад
Руслан
 
20 лет
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2 месяца назад
Армен
 
22 года
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2 месяца назад
2 месяца назад
Егор
 
19 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад