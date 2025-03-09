Требуется копирайтер, специализирующийся на написании текстов о финансовых и банковских продуктах, а также страховании. Объем работы составляет от 6 до 18 текстов в месяц. Необходимо предоставить расценки и выполнить тестовое задание для оценки навыков.
Написание отзыва
Требуется написать краткий и понятный отзыв объемом до 100 символов. Все детали будут уточнены в чате. Ожидается лаконичное и четкое выражение мысли.
Заявки фрилансеров
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