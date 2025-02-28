Ищу специалиста который будет писать статьи на военную тему с нуля или делать качественный рерайт с хорошим процентом уникальности. Работа для начала есть на месяц, в день по 2 статьи на наши темы которые мы указываем. Присылайте заявки и указывайте желаемую стоимость в разумно рыночной ценовой политике данной задачи.

Исполнитель должен быть только из Украины.

Всем мирного неба над головой