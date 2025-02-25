Ищется копирайтер для выполнения задачи на Авито: провести короткую переписку и оставить положительный комментарий на следующий день. Необходим аккаунт на Авито старше 2 месяцев. Помощь с перепиской предоставляется.
Создание и публикация статей в тематике Healthcare
Добрый день!
Задача - написание и публикация статей для развития SEO на 2 сайтах и публикация в соцсети. Статьи должны быть на английском, с подготовленными иллюстрациями (см. примеры), ниша - здравоохранение в США. Соответственно, нужно будет погружаться в нишу, объем работ от 8 статей в месяц. Не вакансия, но фронт работ на пару лет точно. Показатель AI в AI-чекерах должен быть меньше 10%.
Пример статьи с первого сайта - https://medicallicensing.com/medical-boards/west-virginia-board-of-nursing/
Пример статьи со второго сайта - https://credsy.com/blog/minimizing-operational-expenses-5-strategies
Примеры публикации постов в соцсети - https://www.linkedin.com/company/medical-licensing/posts/
Сориентируйте сразу по стоимости в месяц. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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