Добрый день!

Задача - написание и публикация статей для развития SEO на 2 сайтах и публикация в соцсети. Статьи должны быть на английском, с подготовленными иллюстрациями (см. примеры), ниша - здравоохранение в США. Соответственно, нужно будет погружаться в нишу, объем работ от 8 статей в месяц. Не вакансия, но фронт работ на пару лет точно. Показатель AI в AI-чекерах должен быть меньше 10%.

Пример статьи с первого сайта - https://medicallicensing.com/medical-boards/west-virginia-board-of-nursing/

Пример статьи со второго сайта - https://credsy.com/blog/minimizing-operational-expenses-5-strategies

Примеры публикации постов в соцсети - https://www.linkedin.com/company/medical-licensing/posts/

Сориентируйте сразу по стоимости в месяц. Спасибо.