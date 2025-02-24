Необхідно провести тестування налаштувань Google Analytics, конверсій в Google Ads, тегів в Google Tag Manager, а також налаштувати Facebook Pixel і зв'язки з усіма Гугл сервісами. Виконання цих завдань допоможе забезпечити коректну аналітику та відстеження ефективності реклами.
Оцінити додаток (телефон Android)
Потрібно оцінити додаток для Android. Завдання виконується швидко і займає всього кілька хвилин. Для виконання необхідний телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
Заявки фрилансеров
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