Оцінити додаток (телефон Android)

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Закрыт32 заявки285 просмотров

Потрібно оцінити додаток для Android. Завдання виконується швидко і займає всього кілька хвилин. Для виконання необхідний телефон на базі Android. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

Тестирование приложений
2 месяца назад
marta_stepanets
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