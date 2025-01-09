Необходимо провести пенетрейшен тест для 3х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок380 просмотров

На сайтах были залиты шелы. Мы их удалили необходимо провести пен тест и попробовать снова их залить

4 месяца назад
Arhaim
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Тестирование сайтов
Абдулазиз
 
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4 месяца назад

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