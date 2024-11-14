Нужны два тестировщика для проверки Android-приложения. Требования: 21+, устройство на базе Android, проживание в России. Задачи: установка приложения, тестирование функционала с отчетом об ошибках, регистрация и верификация. Оплата 3000 ₽. Количество мест ограничено.
Тестировка приложения IOS
Действия для выполнения данного задания:
Войти в аккаунт Apple ID
Скачать приложение которое появится в App Store под названием EasyLearn
Провести в приложении до 30 минут.
P.S
Добрый день! Мы ищем IOS тестировщиков (QA-Engineering).
В деталях: мы предоставляем вам общий аккаунт для того чтобы получить доступ к нашим приложениям, за час тестировки вы получаете 15$ по тарифу испытательного срока, за каждый минорный баг 5$, мажорный баг - 10$.
После периода испытательного срока мы готовы заключить и впредь работать по договору на оказание услуг (гпх).
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