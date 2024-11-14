Действия для выполнения данного задания:

Войти в аккаунт Apple ID

Скачать приложение которое появится в App Store под названием EasyLearn

Провести в приложении до 30 минут.



P.S



Добрый день! Мы ищем IOS тестировщиков (QA-Engineering).



В деталях: мы предоставляем вам общий аккаунт для того чтобы получить доступ к нашим приложениям, за час тестировки вы получаете 15$ по тарифу испытательного срока, за каждый минорный баг 5$, мажорный баг - 10$.



После периода испытательного срока мы готовы заключить и впредь работать по договору на оказание услуг (гпх).