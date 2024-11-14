Тестировка приложения IOS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт9 заявок4206 просмотров

Действия для выполнения данного задания:

  • Войти в аккаунт Apple ID

  • Скачать приложение которое появится в App Store под названием EasyLearn

  • Провести в приложении до 30 минут.


P.S

Добрый день! Мы ищем IOS тестировщиков (QA-Engineering).

В деталях: мы предоставляем вам общий аккаунт для того чтобы получить доступ к нашим приложениям, за час тестировки вы получаете 15$ по тарифу испытательного срока, за каждый минорный баг 5$, мажорный баг - 10$.

После периода испытательного срока мы готовы заключить и впредь работать по договору на оказание услуг (гпх).

iOSТестирование приложений
6 месяцев назад
manager24
Диана 
27 лет
10 месяцев в сервисе
Была
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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