Тестирование Android-приложения в Google Play

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт11 заявок126 просмотров

Ищем ответственных тестировщиков для помощи в публикации приложения в Google Play Market. Работа не требует специальных навыков и занимает минимум времени.

Описание задания:

Нам нужна группа пользователей для тестирования нового Android-приложения в рамках процесса публикации в Google Play. Ваше участие поможет нам успешно пройти процесс модерации.

Требования к тестировщикам:

  • Наличие активного Google-аккаунта

  • Устройство на базе Android

  • Стабильное интернет-соединение

  • Готовность сохранить приложение установленным в течение 14 дней

Процесс работы:

  • Вы предоставляете email-адрес вашего Google-аккаунта

  • Мы отправляем вам ссылку для загрузки приложения

  • Вы устанавливаете приложение

  • Открываете его один раз

  • Оставляете установленным на вашем устройстве на 14 дней

Важно:

  • Приложение безопасно и не требует особых разрешений

  • Не занимает много места на устройстве

  • Не нужно активно использовать приложение

  • Достаточно просто держать его установленным

Оплата:

Данный проект является помощью в тестировании, оплата 500 рублей

Как присоединиться:

Если вы готовы помочь в тестировании, оставьте заявку с пометкой "Готов к тестированию" и укажите, что у вас есть устройство на Android.

Благодарим за ваше участие в развитии нового приложения!

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