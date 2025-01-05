Необходимо провести оценку состояния информационной безопасности мобильного приложения на платформах Android и iOS. Задача включает анализ выявленных недостатков и разработку рекомендаций для снижения рисков. Подробности можно найти в техническом задании.
Тестирование Android-приложения в Google Play
Ищем ответственных тестировщиков для помощи в публикации приложения в Google Play Market. Работа не требует специальных навыков и занимает минимум времени.
Описание задания:
Нам нужна группа пользователей для тестирования нового Android-приложения в рамках процесса публикации в Google Play. Ваше участие поможет нам успешно пройти процесс модерации.
Требования к тестировщикам:
Наличие активного Google-аккаунта
Устройство на базе Android
Стабильное интернет-соединение
Готовность сохранить приложение установленным в течение 14 дней
Процесс работы:
Вы предоставляете email-адрес вашего Google-аккаунта
Мы отправляем вам ссылку для загрузки приложения
Вы устанавливаете приложение
Открываете его один раз
Оставляете установленным на вашем устройстве на 14 дней
Важно:
Приложение безопасно и не требует особых разрешений
Не занимает много места на устройстве
Не нужно активно использовать приложение
Достаточно просто держать его установленным
Оплата:
Данный проект является помощью в тестировании, оплата 500 рублей
Как присоединиться:
Если вы готовы помочь в тестировании, оставьте заявку с пометкой "Готов к тестированию" и укажите, что у вас есть устройство на Android.
Благодарим за ваше участие в развитии нового приложения!
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