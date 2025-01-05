Тестирование Android-приложения в Google Play

Ищем ответственных тестировщиков для помощи в публикации приложения в Google Play Market. Работа не требует специальных навыков и занимает минимум времени.

Описание задания:

Нам нужна группа пользователей для тестирования нового Android-приложения в рамках процесса публикации в Google Play. Ваше участие поможет нам успешно пройти процесс модерации.

Требования к тестировщикам:

Наличие активного Google-аккаунта

Устройство на базе Android

Стабильное интернет-соединение

Готовность сохранить приложение установленным в течение 14 дней

Процесс работы:

Вы предоставляете email-адрес вашего Google-аккаунта

Мы отправляем вам ссылку для загрузки приложения

Вы устанавливаете приложение

Открываете его один раз

Оставляете установленным на вашем устройстве на 14 дней

Важно:

Приложение безопасно и не требует особых разрешений

Не занимает много места на устройстве

Не нужно активно использовать приложение

Достаточно просто держать его установленным

Оплата:

Данный проект является помощью в тестировании, оплата 500 рублей

Как присоединиться:

Если вы готовы помочь в тестировании, оставьте заявку с пометкой "Готов к тестированию" и укажите, что у вас есть устройство на Android.

Благодарим за ваше участие в развитии нового приложения!