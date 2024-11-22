Необходимо установить приложение VPN Satoshi на устройства iOS. Войдите в аккаунт, подождите 10-15 минут и отправьте скриншоты: момент входа и через 10-15 минут. Задача требует внимательности и точности в выполнении.
Проверка уязвимости. Чат-бот. На Python
Написали парсер. Хочу проверить на уязвимость. нету ли в батнике чего то плохого. Скину ссылку на облако.
Заявки фрилансеров
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