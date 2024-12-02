Налаштування звязків між Гугл сервісами, Фейсбук Pixel

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Потрібно перевірити налаштування Google Analytics, подій (конверсій) в Google Ads, тегів в Google Tag Manager та звязків між всіма Гугл сервісами. Окрім цього потрібно налаштувати Facebook Pixel і звязків з Google сервісами.

Google AdsGoogle AnalyticsGoogle Tag ManagerНастройка аналитикиНастройка конверсий
2 месяца назад
akatrosha
Анатолій 
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