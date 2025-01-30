Проверка пробросов заявок с лендингов в АМО

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Необходимо проверить, работают ли пробросы заявок в АМО с лендингов курсов.

Неработающие пробросы = не поступающие заявки от клиентов в АМО для консультации.

Как проверяем?

Оставить тестовую заявку с лендинга по каждому из продуктов, фиксировать пришла ли заявка, в какой статус и воронку в файле, все по графам в таблице. Ждем проброса до 1 часа.

Все данные предоставлю. На выполнение 10 часов, нудно проверить 38 лендингов.

Тестирование сайтов
3 месяца назад
guest_1712404785737
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