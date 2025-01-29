Необходимо поиграть в игру XDice

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт30 заявок429 просмотров

Приветствую друзья! Необходимо зайти на веб сайт с игрой XDice и поиграть. Нам нужны живые люди для того чтобы протестировать работу приложения, и выявить возможные баги, и ошибки.

Ссылка на видео с ИНСТРУКЦИЕЙ: https://youtu.be/JBLDOIR7IMc

Сайт с игрой: https://xdice.one

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