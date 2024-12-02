Требуется специалист для добавления 10-20 страниц в раздел услуги на сайте, созданном на CMS Битрикс. Контент будет предоставлен в формате Word. Необходим опыт работы с Битрикс и умение оперативно выполнять задачи.
Публикация отзыва на яндекс об указанной компании со своего аккаунта
Опубликовать отзыв на компанию в яндекс 150р
Текст готовый выдаём
Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.
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