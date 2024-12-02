Публикация отзыва на яндекс об указанной компании со своего аккаунта

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Закрыт7 заявок51 просмотр

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Написание отзывовЯндекс
3 месяца назад
fedorovao
Ольга 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Захар
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ирина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
6 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад