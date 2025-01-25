Требуется комьюнити-менеджер для администрирования Telegram-канала. Необходим опыт в комьюнити-менеджменте, навыки работы с контентом и коммуникации с участниками. Заработок $300 в неделю плюс бонусы за KPI. Работа в удобное время, связь с 9:00 до 22:00 по Киеву.
Отзывы на авито
Есть два аккаунта услуг на авито. Рейтинг 4.3 и 4.9, но отзывов мало.
Для пробы хочу заказать по 2-3 отзыва в каждый. Отзывы должны пройти модерацию Авито и быть опубликованы. Публикация следующего не ранее чем через 2-3 дня. Стилистически и грамматически должны отличаться, можно с ошибками правописания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2
Необхідно залишити відгук для CRM системи в Appstore. Встановіть додаток з наданого посилання, оцініть його на 4 зірки та використайте готовий текст для відгуку.Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2
Требуется разместить отзыв на Яндекс Картах с аккаунта, зарегистрированного в Москве или МО. У аккаунта должны быть нормальные имена, без ников. Оплата осуществляется через 3 дня после прохождения модерации, учитывая возможное удаление отзывов Яндексом.Закрыт2 месяца назад
- $12
Требуется написать небольшой отзыв в жанре копирайтинга. Задача подразумевает создание качественного текста, который будет информативным и лаконичным.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Разработать интерактивный поп-ап на платформе Тильда для мотивации пользователей оставить отзывы на Wildberries. Задачи: привлечь внимание через QR-код, предоставить инструкции для получения подарка и собрать контактные данные для дальнейшей коммуникации.Закрыт2 месяца назад
- $30
Необходимо занести имена и почты в таблицу Excel, заполнив около 500 строк. Данные будут копироваться с сайта и переноситься в несколько колонок. Важно аккуратно выполнить задачу, следуя структуре таблицы.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $4
Необходимо опубликовать отзыв о магазине на Авито. Требуется активный аккаунт более 3-х месяцев и опыт работы с площадкой. Включает предварительную переписку и предоставление скрина отзыва после публикации.Закрыт2 месяца назад
- $50
Необходимо преобразовать обновляемый файл в таблицу для дальнейшей выгрузки на Яндекс Маркет. Работа включает использование форматов XML, Excel и YML. Ожидается точное выполнение требований для корректной интеграции с платформой.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуются клиенты для написания отзывов о турагентстве в различных форматах: видеоотзывы до 1 минуты, текстовые отзывы, фотографии с рекомендациями и голосовые сообщения. Предоставим шаблоны для удобства. Цель - повысить доверие к бренду и привлечь новых клиентов.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необходимо оставить 5-звездочные отзывы на Google Maps. Тексты отзывов и изображения будут предоставлены после согласования. Оплата составляет 42 гривны или 100 рублей за каждый отзыв. Доступны различные способы оплаты на карты Украины и РФ.Наполнение сайтов63 заявкиЗакрыт3 месяца назад