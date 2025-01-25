Есть два аккаунта услуг на авито. Рейтинг 4.3 и 4.9, но отзывов мало.

Для пробы хочу заказать по 2-3 отзыва в каждый. Отзывы должны пройти модерацию Авито и быть опубликованы. Публикация следующего не ранее чем через 2-3 дня. Стилистически и грамматически должны отличаться, можно с ошибками правописания.