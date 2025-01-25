Отзывы на авито

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Закрыт6 заявок48 просмотров

Есть два аккаунта услуг на авито. Рейтинг 4.3 и 4.9, но отзывов мало.

Для пробы хочу заказать по 2-3 отзыва в каждый. Отзывы должны пройти модерацию Авито и быть опубликованы. Публикация следующего не ранее чем через 2-3 дня. Стилистически и грамматически должны отличаться, можно с ошибками правописания.

АвитоНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1737783801917
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Захар
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Молли
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Артем
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад