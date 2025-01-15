Изучите кейс контекстной рекламы услуг стоматологии, направленной на протезирование и имплантацию зубов. Период кампании: 16.12.2024 – 15.01.2025. Бюджет составил 15 609,93 руб., результатом стали 26 заявок при цене цели 600,38 руб. Анализ эффективности различных кампаний и принятых мер для привлечения целевой аудитории.
Оставить отзывы на Google Maps
Требуется оставить отзывы 5* на Google Maps. Текст отзыва и изображения, которые надо прикрепить, присылаю в ЛС после согласования и договоренности.
Оплата за 1 отзыв - 42 гривны или 100 рублей.
Оплата на карты: Монобанк, Приват, Райфайзен (если другая карта из Украины или РФ - тоже можно).
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