Оставить отзывы на Google Maps

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Закрыт63 заявки312 просмотров

Требуется оставить отзывы 5* на Google Maps. Текст отзыва и изображения, которые надо прикрепить, присылаю в ЛС после согласования и договоренности.

Оплата за 1 отзыв - 42 гривны или 100 рублей.
Оплата на карты: Монобанк, Приват, Райфайзен (если другая карта из Украины или РФ - тоже можно).

Google MapsНаписание отзывов
4 месяца назад
Malkovich666
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Вікторія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Вероніка
 
28 лет
6 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
3 месяца назад
Владислав
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Мирослава
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Кирилл
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Вова
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Наталия
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
18 часов назад
3 месяца назад
Яна
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Владислав
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
час назад
3 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Максим
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Инна
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
17 дней назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Іванна
 
39 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Євгеній
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Дмитро
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталія
 
32 года
3 месяца в сервисе
Была
21 день назад
3 месяца назад
Богдан
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Юрий
 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Віталій
 
22 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Диана
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Альберт
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
44 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Юрій
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Кирилл
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Рената
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Наталія
 
44 года
год в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Ширинбег
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Кристина
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Натали
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Ростислав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
4 месяца назад
Ольга
 
52 года
4 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
Анна
 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
5 отзывов
4 месяца назад
Виктория
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юлія
 
37 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Владислав
 
21 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 месяца назад
Оксана
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Софія
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Альона
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Евгений
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
4 месяца назад
Оксана
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
4 месяца назад
Дарія
 
32 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Альона
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Світлана
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Сергій
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
АндрійБойко
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Ніка
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Юрій
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
35 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Христина
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Інна
 
39 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Роман
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Елизавета
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Оля
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Світлана
 
53 года
4 месяца в сервисе
Была
20 дней назад
4 месяца назад
Діана
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Олександр
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад