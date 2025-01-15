Требуется оставить отзывы 5* на Google Maps. Текст отзыва и изображения, которые надо прикрепить, присылаю в ЛС после согласования и договоренности.



Оплата за 1 отзыв - 42 гривны или 100 рублей.

Оплата на карты: Монобанк, Приват, Райфайзен (если другая карта из Украины или РФ - тоже можно).