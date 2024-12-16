Ищется специалист для настройки рекламных кампаний на услуги бурения скважин, установки свай и асфальтирования. Основная задача — обеспечить стабильный поток целевых клиентов. Необходимы подтвержденные результаты в смежных нишах, такие как повышение конверсии и снижение стоимости лида. Укажите свою цену и прикрепите примеры работ.
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Кейс: Реклама услуг стоматологии — протезирование и имплантация зубов
Цель:
Привлечь потенциальных клиентов на услуги протезирования и имплантации зубов. Конверсия засчитывается по посещению страницы "Спасибо" после оформления заявки.
Кампании:
Тип: Мастера кампаний (РСЯ и Поиск).
Фокус: Протезирование и имплантация зубов.
Период: 16.12.2024 — 15.01.2025.
Общий бюджет: 15 609,93 руб.
Результаты:
Общие показатели:
Показы: 59 241.
Клики: 963.
CTR: 1,63%.
Средняя цена клика: 16,21 руб.
Конверсии: 26.
Цена цели: 600,38 руб.
Принятые меры:
Таргетинг:
Кампания "Мастер-КОНКУРЕНТЫ" была нацелена на аудиторию конкурентов, показывая объявления тем, кто активно ищет стоматологические услуги.
Кампания "Мастер_Новый_трафик на главную" привлекала пользователей на главную страницу, расширяя охват.
Контроль затрат:
Более высокая стоимость клика и конверсии у кампании "Мастер_Новый_трафик на главную" объясняется широкой аудиторией. Однако кампания обеспечила дополнительный поток заинтересованных пользователей.
Кампания "Мастер-КОНКУРЕНТЫ" оказалась более рентабельной: средняя цена заявки — 399,95 руб.
Итоги:
Удалось привлечь 26 заявок при среднем бюджете на конверсию 600,38 руб. При высокой стоимости услуг – результат кампании более чем удовлетворительный. Бюджет на рекламу уже увеличили, сейчас в поисках дополнительных источников заявок.
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