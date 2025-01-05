Реклама на Google Maps

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки64 просмотра

Есть несколько проектов как из Украины так и из Польши кому нужна реклама точечно на Google Maps. Напишите какие ваши условия работы и цены.

Google Maps
4 месяца назад
guest_1723035549765
9 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Христина
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Олекандр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад