Давайте развивать ваш бизнес вместе :)

Классического SEO продвижения мало, подход должен быть комплексным.

Не позволяйте специалистам продвигать и рекламировать ВАШ бизнес без анализа нишы и конкурентов.

* Это приводит к печальным результатам и "сливу" бюджета

Профи в SEO

Маркетинг рулит

Разрабатываю веб сайты разной сложности

Всем привет!

Моё имя Артур и я рад что вы изучаете моё резюме. За свое жизненное путешествие, длиною в 30 с лишним лет, я работал с разными организациями и хорошо знаком с разработкой, тестированием, SEO и, в целом, маркетинг довольно хорошо мне заходит, что уж скрывать. С радостью поделюсь и с вами своими знаниями.

Почему так мало отзывов? Всё просто, после общения с будущими клиентами, мы часто переходим на "ты" и мне доверяют свои сайты, так как мне по силам сопровождать сайт в целом, от разработки до полного содержания и это видно из портфолио. В портфолио есть некоторые работы по разработке сайта, причём разной сложности, оптимизация и вывод в ТОПы поиска.

Немного о себе

С семьей переехал в уютное местечко, рядом с Европой и в этом имеется ряд преимуществ по отношению к большому городу. Сегодня, для меня поездка на презентацию, конференцию или коучинг в соседний город Евросоюза не является проблемой, а все тренды и новинки идут к нам из тех мест.

Люблю своих детей, в том числе и свою супругу, без которой моя жизнь была бы не полной. Люблю сладенькое, родниковую воду, ягоды и мёд. Благо эти дары природы рядом и в изобилии.

Раз в несколько месяцев, с друзьями или семьёй выбираем новое место на карте и отправляемся в короткое путешествие.

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали» Марк Твен.

О работе

Вывод в ТОПы вашего сайта и бизнеса требует достаточно много времени: анализ, итоги и работа. Каждый бизнес и сайт индивидуален, уже на первых этапах общения затрачивается очень много моего и вашего времени, а время - это самое ценное что у нас имеется. Есть правило! Приступая к работе, всегда работаю по предоплате, деньги возвращаются в случае если вы вернёте мне моё время и силы, которые я на вас потратил.

Тeлeграм: https://t.me/iBrainUA

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