kolbear

Артур kolbear

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Давайте развивать ваш бизнес вместе :)

Классического SEO продвижения мало, подход должен быть комплексным.

Не позволяйте специалистам продвигать и рекламировать ВАШ бизнес без анализа нишы и конкурентов.

* Это приводит к печальным результатам и "сливу" бюджета

  • Профи в SEO

  • Маркетинг рулит

  • Разрабатываю веб сайты разной сложности

Всем привет!

Моё имя Артур и я рад что вы изучаете моё резюме. За свое жизненное путешествие, длиною в 30 с лишним лет, я работал с разными организациями и хорошо знаком с разработкой, тестированием, SEO и, в целом, маркетинг довольно хорошо мне заходит, что уж скрывать. С радостью поделюсь и с вами своими знаниями.

Почему так мало отзывов? Всё просто, после общения с будущими клиентами, мы часто переходим на "ты" и мне доверяют свои сайты, так как мне по силам сопровождать сайт в целом, от разработки до полного содержания и это видно из портфолио. В портфолио есть некоторые работы по разработке сайта, причём разной сложности, оптимизация и вывод в ТОПы поиска.

Немного о себе

С семьей переехал в уютное местечко, рядом с Европой и в этом имеется ряд преимуществ по отношению к большому городу. Сегодня, для меня поездка на презентацию, конференцию или коучинг в соседний город Евросоюза не является проблемой, а все тренды и новинки идут к нам из тех мест.

Люблю своих детей, в том числе и свою супругу, без которой моя жизнь была бы не полной. Люблю сладенькое, родниковую воду, ягоды и мёд. Благо эти дары природы рядом и в изобилии.

Раз в несколько месяцев, с друзьями или семьёй выбираем новое место на карте и отправляемся в короткое путешествие.

«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали» Марк Твен.

О работе

Вывод в ТОПы вашего сайта и бизнеса требует достаточно много времени: анализ, итоги и работа. Каждый бизнес и сайт индивидуален, уже на первых этапах общения затрачивается очень много моего и вашего времени, а время - это самое ценное что у нас имеется. Есть правило! Приступая к работе, всегда работаю по предоплате, деньги возвращаются в случае если вы вернёте мне моё время и силы, которые я на вас потратил.

Тeлeграм: https://t.me/iBrainUA

Skуpе: 4fd251e90c05ac03

Vibеr & WhаtsАpp:

+38О95648О88О

+38О67648О88О

iBrain.com.ua﻿

#2Оптимизация сайтов
#2SEO
#3Продвижение сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#62
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-5
Маркетинговый анализ
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)

Портфолио

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Отзывы заказчиков

dmytroo9
38 лет
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$990
10 баллов
10 месяцев назад
SEO спеціаліста для сайту автомобільні шин, на ринку США
SEOОптимизация сайтов
Був проведений глибокий аналіз конкурентів та ринку, пропонуючи цінні ідеї, які висвітлили потенційні можливості. Їхній професіоналізм був очевидним у визначенні коротких шляхів для швидкого та прискореного зростання. Якщо ви хочете провести дослідження ринку, щоб знайти нові можливості або протестувати ідеї перед запуском, Артур - чудовий вибір для будь-яких потреб у сфері SEO-досліджень.
Справді аналіз конкурентів показав багато, що не було враховано при розробці сайту та подальшому просуванні. Буде цікаво показати результати у вашому проекті !
Ответный отзыв
guest_1709028142385
год в сервисе
Был
год назад
$1200
10 баллов
год назад
SEO оптимізація
SEOОптимизация сайтовПродвижение сайтов
Рекомендую усім звернути увагу на цього фахівця! Чудова експертиза та дружнє спілкування. Впевнений ми зможемо спільно досягнути всіх поставлених цілей. Дякую за роботу!
Співпраця досі продуктивна, замовник розуміє що потрібно та професійно контролює процес. Працюємо далі
Ответный отзыв
buytraffic
Александр 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1200
10 баллов
2 года назад
Seo
SEOАнализ конкурентовАнализ рынкаОптимизация сайтов
Всё отлично, продолжаем работать вместе. Хороший и порядочный специалист в SEO
Первый этап завершён. Задачи определены, работаем дальше Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
liifii77
Андрей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$190
10 баллов
3 года назад
SEO-аудит сайта и советы по оптимизации
Отлично выполненная работа. С коммуникацией проблем не было. Рекоммендую
Точная постановка задачи хорошая коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
guest_16545258672007
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$99
10 баллов
3 года назад
Ищем специалиста по созданию и настройке оплаты в Google Ads
Google Ads
Выполнено качественно
Всегда на связи, верная постановка задачи и оплата без задержек
Ответный отзыв
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Поисковые системы (SEO)
18 отзывов
$15/час
от $350от 21 дня
#6
Интернет-магазины
2 отзыва
$11/час
от $800от 7 дней
#125
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$11/час
от $500от 3 дней
#340
Маркетинговый анализ
1 отзыв
$15/час
от $400от 14 дней
#3
Контекстная реклама
1 отзыв
$15/час
от $500от 3 дней
#91