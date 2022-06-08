Классического SEO продвижения мало, подход должен быть комплексным.
Не позволяйте специалистам продвигать и рекламировать ВАШ бизнес без анализа нишы и конкурентов.
* Это приводит к печальным результатам и "сливу" бюджета
Профи в SEO
Маркетинг рулит
Разрабатываю веб сайты разной сложности
Всем привет!
Моё имя Артур и я рад что вы изучаете моё резюме. За свое жизненное путешествие, длиною в 30 с лишним лет, я работал с разными организациями и хорошо знаком с разработкой, тестированием, SEO и, в целом, маркетинг довольно хорошо мне заходит, что уж скрывать. С радостью поделюсь и с вами своими знаниями.
Почему так мало отзывов? Всё просто, после общения с будущими клиентами, мы часто переходим на "ты" и мне доверяют свои сайты, так как мне по силам сопровождать сайт в целом, от разработки до полного содержания и это видно из портфолио. В портфолио есть некоторые работы по разработке сайта, причём разной сложности, оптимизация и вывод в ТОПы поиска.
Немного о себе
С семьей переехал в уютное местечко, рядом с Европой и в этом имеется ряд преимуществ по отношению к большому городу. Сегодня, для меня поездка на презентацию, конференцию или коучинг в соседний город Евросоюза не является проблемой, а все тренды и новинки идут к нам из тех мест.
Люблю своих детей, в том числе и свою супругу, без которой моя жизнь была бы не полной. Люблю сладенькое, родниковую воду, ягоды и мёд. Благо эти дары природы рядом и в изобилии.
Раз в несколько месяцев, с друзьями или семьёй выбираем новое место на карте и отправляемся в короткое путешествие.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали» Марк Твен.
О работе
Вывод в ТОПы вашего сайта и бизнеса требует достаточно много времени: анализ, итоги и работа. Каждый бизнес и сайт индивидуален, уже на первых этапах общения затрачивается очень много моего и вашего времени, а время - это самое ценное что у нас имеется. Есть правило! Приступая к работе, всегда работаю по предоплате, деньги возвращаются в случае если вы вернёте мне моё время и силы, которые я на вас потратил.
Тeлeграм: https://t.me/iBrainUA
Skуpе: 4fd251e90c05ac03
Vibеr & WhаtsАpp:
+38О95648О88О
+38О67648О88О
Портфолио
- +111% трафика из поиска за 6 месяцев380 просмотров
- Оптимизация. Рост в поиске в 16 раз за 6 мес.274 просмотра
- Внутренняя оптимизация. Результаты через 3 месяца398 просмотров
- Оптимизация. Работа с заголовками и описаниями318 просмотров
- Реклама в Instagram, beauty сфера240 просмотров
- Реклама в Facebook, продажа мебели167 просмотров
- Реклама в Facebook, туризм172 просмотра
- Сайт-каталог. Доска объявлений185 просмотров
- Сайт-визитка119 просмотров
- Сайт знакомств120 просмотров
- Разработка сайта-каталога "под ключ"95 просмотров
- Разработка интернет магазина по ключ77 просмотров