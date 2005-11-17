Фриланс: маркетинговый анализ

4 открытых заказа
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  • Маркетолог в области NFT

    Нужен специалист в области NFT чтобы сделать сейл для сильного проекта Только с опытом Оставляйте телеграм для связи

    Маркетинговый анализнет заявок
    Открыт
    2 часа назад

  • JUSI fashion Brand

    $40

    Доброго дня,  Мені потрібно знайти оптового покупця для мого товару в Україні. 100 потенційних лідів. Компанія наприклад великий мережевый магазин чи оптовий постачальник, але який займаеться дитчою продукцією і потенційно зможе купити мій ...

    Маркетинговый анализнет заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Разработать маркетинговую стратегию для Telegram канала по дизайну

    $500

    Всем привет! Есть телеграмм канал про продуктовый дизайн Вводные: 10к подписчиков, охваты примерно 30% от аудитории, нет четкого контент плана. Хочется в ближайшие пол года сделать запуск курса Что входит в стратегию: анализ ...

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Открыт
    21 день назад