Наша компания ООО "СТ Инновация" занимается продажей оборудования для строительства.

Мы производим продукт - траверса для гипсокартона, с которым хотели бы выйти на маркетплейсы.

Нам нужен человек который произведет анализ Ozon и WB:

1) Кол-во поисковых запросов по предоставленной семантике (ключевым словам) за 3 месяца.

2) Кол-во продавцов которые торгуют данным или аналогичным товаром.

3) Аналитика по ценовым сегментам в которых товар представлен (в каком ценовом сегменте какое кол-во продавцов, наиболее популярный ценовой диапазон, какое кол-во выкупа и заказов в каждом ценовом сегменте)

4) Кол-во заказов и выкупа по продавцам.

5) Разбор условий выхода на маркетплейс с данным товаром (Есть разные системы доставок, хранение на складе маркетплейса или же на собственном складе и т д и мы бы хотели увидеть наглядные расчеты по каждому из вариантов что бы понять какая система работы наиболее выгодна для юр.лица)

6) В заключении хотелось бы увидеть вывод на основании популярности товара и оценки конкуренции есть ли смысл выходить с данным товаром на маркетплейс.