SEO-анализ + семантическое ядро под крипто-проект

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Открыт3 заявки20 просмотров

Ищем исполнителя на SEO-анализ + семантическое ядро под крипто-проект

Что нужно:
– Провести SEO-анализ (по текущим и смежным запросам)
– Собрать семантическое ядро под проект в сфере блокчейн / финтех / кооперативной экономики
– Учитывать конкурентную среду и логику продвижения в крипто-нише

– Опыт в SERM (управление репутацией в поиске) — в приоритете

ТЗ с деталями — отправлю в личку. Пришлите ваши кейсы

SEOАнализ конкурентовОптимизация сайтовСбор семантического ядра
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