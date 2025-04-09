Ищем исполнителя на SEO-анализ + семантическое ядро под крипто-проект



Что нужно:

– Провести SEO-анализ (по текущим и смежным запросам)

– Собрать семантическое ядро под проект в сфере блокчейн / финтех / кооперативной экономики

– Учитывать конкурентную среду и логику продвижения в крипто-нише



– Опыт в SERM (управление репутацией в поиске) — в приоритете



ТЗ с деталями — отправлю в личку. Пришлите ваши кейсы